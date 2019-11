389 Anzeigen bei Razzia in Wiener Kult-Lokal

Ein Streit zwischen 20 Personen und den Türstehern vor dem 'Concerto' am Gürtel eskalierte.

Wien. Ungefähr 20 Betrunkene wollten Sonntagfrüh in ein Lokal am Wiener Gürtel. Sie wurden von Securitys gehindert, eine Auseinandersetzung folgte. Zwei Männer verhielten sich besonders renitent, sie sprangen auch immer wieder auf die Straße und gefährdeten den Verkehr. Die Polizei nahm die Alkoholisierten schließlich fest. Im Anschluss kontrollierten die Beamten das Lokal - 389 Anzeigen folgten.

Kurz nach 8.00 Uhr wollten die Alkoholisierte ins "Concerto" am Lerchenfelder Gürtel in Ottakring. Eine verbale Auseinandersetzung mit den Securitys folgte, die Betrunkenen blockierten den Gehsteig. Die Polizei wurde hinzugerufen, die Beamten forderten die Beteiligten auf, zu gehen. Das verweigerten ein 25-jähriger Österreicher und ein 26-jähriger Somalier. Auch ein Wegweisung ignorierten die beiden Männer. Weil sie immer wieder auf die Straße sprangen und zahlreiche Abmahnungen keine Wirkung zeigten, wurden sie vorläufig festgenommen.

Nach der Amtshandlung kontrollierten die Beamten das Lokal. Sie zeigten 389 Übertretungen, vorwiegend nach der Gewerbeordnung, an. So sollen im Lokal beispielsweise Feuerlöscher gefehlt haben oder falsch angebracht gewesen sein, außerdem seien auf der Karte Preise ohne Euro-Zeichen abgebildet gewesen, berichtete die Polizei am Montag.