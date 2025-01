50.000 Euro für neuen Kältebus der Caritas

Wenn Helfer Hilfe brauchen: Die Caritas benötigt für ihre Arbeit dringend einen neuen Kältebus, daher bittet sie nun um Spenden.

Wenn in Wien der Winter wütet und die Menschen auf den Straßen frieren, dann rückt das Streetworker-Team der Caritas aus. Der "Kältebus", der den obdachlosen Menschen Schlafsäcke, heißen Tee und Snacks bringt, ist bereits seit zehn Jahren im Einsatz. Nun gibt er langsam den Geist auf - und muss ausgetauscht werden.

In diesem Winter hat der Kältebus bereits einen tagelangen Werkstatt-Aufenthalt hinter sich. Netterweise werden die Reparaturen immer wieder kostenlos von Werkstätten erledigt. Aber ein Problem bleibt bestehen: Man weiß nie, ob und wann Ersatzteile kommen.

Um den Wiener Obdachlosen in den kalten Monaten zur Seite stehen zu können, muss der Kältebus mit dem Kältetelefon sechs Monate lang einwandfrei funktionieren. Deshalb braucht es nun einen neuen Bus - für stolze 50.000 Euro. "Das, was wir uns wünschen würden, sind zwei Schiebetüren, damit wir den Klientinnen und Klienten besser helfen können einzusteigen", so Susanne Peter, Sozialarbeiterin der Caritas, zum ORF.