64-Jähriger fuhr Polizisten über den Fuß

Beamter hatte Kreuzung händisch geregelt - Ins Krankenhaus gebracht

Ein 64 Jahre alter Lenker ist einem Polizisten am Samstagnachmittag in der Wiener Innenstadt über den Fuß gefahren. Der Beamte hatte die Kreuzung Schottenring mit der Schottengasse wegen einer Demonstration mittels Handzeichen geregelt. Der Lenker fuhr trotz des Halt-Zeichens in die Kreuzung ein und blieb erst neben dem Beamten stehen. Als er die Kreuzung wieder verließ, fuhr er dem Beamten über den Fuß. Dieser wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.