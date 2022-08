× 660 Euro! Das ist Wiens teuerste Garage

Wer die Garage nutzen will, muss tief in die Geldbörse langen.

Innere Stadt. Es dürfte Wiens exklusivster Platz zum Abstellen eines Fahrzeuges werden: Die Garage am Neuen Markt eröffnet nächste Woche am Dienstag. Tagespreise sind noch nicht bekannt, aber Dauerparker werden saftig löhnen: Ein Monat zum Standard-Tarif im Sommer wird 560 Euro kosten, in den Wintermonaten von November bis März steigt die Parkplatzmiete auf 660 Euro. Großer Vorteil der Garage laut dem Betreiber „Best in Parking“, die ­Plätze sind 2,50 Meter breit. SUV-Fahrer haben damit gut Platz zum Aussteigen.

Andere Garagen haben viel geringere Mieten

Günstiger. Zum Vergleich: In der Garage Am Hof stehen Dauerparker im Sommer um 438 Euro, im Winter um 538. In der ebenfalls recht exklusiven Garage in der Gonzaga­gasse kostet Dauerparken das ganz Jahr über 334 Euro.

© TZOe Artner ×

Endspurt: Die letzten Arbeiten für das Parkhaus.

Die Garage am Neuen Markt wird 364 Stellplätze auf vier Untergeschoßen bieten. 39 Motorradplätze – für Dauerparker ab ­monatlich 150 Euro – und 20 Ladepunkte für E-Mobilität.

Die Einfahrt erfolgt über die Tegetthoffstraße, die Ausfahrt liegt beim Helmut-Zilk-Platz.

B. Mader