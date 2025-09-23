Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
7-Jähriger nach Fenstersturz in Wien verstorben
© APA/GEORG HOCHMUTH

Schädel-Hirn-Trauma

7-Jähriger nach Fenstersturz in Wien verstorben

23.09.25, 17:10
Teilen

Ein Siebenjähriger, der nach einem Fenstersturz am Samstagabend in Wien-Penzing in Lebensgefahr gewesen war, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben.

Das teilte das Allgemeine Krankenhaus Wien (AKH Wien) am Dienstagnachmittag der APA auf Anfrage mit. Das Kind war aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in den Innenhof gefallen und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Die Mutter hörte den Aufprall und entdeckte ihren schwer verletzten Sohn. Nach ersten Erhebungen sollen sich die 40-Jährige und ihre drei weiteren minderjährigen Kinder in der Wohnung aufgehalten haben. Laut Ermittlungsstand der Polizei war von einem Unfallgeschehen auszugehen, wie es am Montag hieß. Ob fahrlässiges Verhalten vorliegen könnte, müssten die weiteren Ermittlungen erst zeigen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden