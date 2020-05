Ein Toter nach Feuer-Drama in Mariahilf Als die Feuerwehr bei der Wohnung eintraf, stand diese schon komplett in Flammen. Für einen 75-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Kaiser fordert regionale Lockerungen bei Corona-Maßnahmen Die Maskenpflicht in Öffis am Land soll fallen. "Wir müssen in Zusammenarbeit mit Bund regionale Unterschiede machen können", so Kaiser.