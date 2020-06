Demo in Wien eskalierte: Massenschlägerei löst Großeinsatz aus

Bei einer Kungebung auf der türkische Demonstranten auf kurdische stießen, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Auch ein Bundesheer-Soldat war bei der Demo dabei.

"Hier herrscht Chaos", sagt ÖSTERREICH-Reporter Yasin Sahin, der alles mit an sah. Am Mittwochabend kam es auf einer Demo in Favoriten zu einer Auseinandersetzung zwischen türkischen und kurdischen Demonstranten. Die Situation eskalierte und artete in eine regelrechte Massenschlägerei aus. "Sogar die WEGA ist im Einsatz", so Sahin. Dutzende Polizisten tummelten sich im Grätzl. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

© Viyana Manset Haber

Der genaue Grund für den Streit ist bisher nicht klar. Allerdings gab es mindestens einen Verletzten, der vor Ort von einem Rettungsteam versorgt werden konnte und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam.

Unter den Demonstranten war auch ein Grundwehrdiener des Bundesheeres. Dieser störte dann aber eine Amtshandlung der Wiener Polizisten, die im Zuge dessen den Vorfall dem Heer und der Militärpolizei meldeten. Der Soldat hatte noch seine Uniform an.