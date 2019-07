Mehr als 70 Prozent der Österreicher machen heuer Sommerurlaub: Ein Drittel verreist in der Heimat. Bei Strandurlauben sind Italien und Kroatien on top. Zwei ­Millionen Österreicher wollen im Sommer verreisen. Die Lieblingsdestinationen sind laut dem Reiseveranstalter Ruefa Italien und Kroatien. ÖSTERREICH hat den ersten großen Urlaubs-Check dieses Sommers gemacht:

Italien: die beliebteste Feriendestination. 27 % der Befragten reisen nach Bella Italia. Vor allem auf Capri tummeln sich die Promis. Aktuell etwa Kate Hudson, Supermodel Rosie Huntington-Whiteley, Schauspieler Jason Statham Aber: Italien ist teuer. Für 100 „österreichische“ Euro erhält man dort nur Waren und Dienstleistungen im Wert von 107 Euro. Wasserqualität: mittelmäßig.

Kroatien: das zweitbeliebteste Sommer­urlaubsland der Österreicher punktet mit einem sehr guten Preisverhältnis. 100 Austro-Euro sind in Kroatien 142 Euro wert. Leichte Abstriche sind bei der Wasserqualität zu machen. Um Dubrovnik hat die Europäische Umweltagentur erhöhte Coli-Bakterien-Werte festgestellt.

Frankreich: Die Grande Na­tion ist das teuerste Urlaubsland. Nur 94 Euro Kaufkraft bekommt man für 100 Austro-Euro. Dafür ist an der Côte d’Azur Star-mäßig die Hölle los, vor allem im Hotspot Saint Tropez. Hier urlaubten heuer bereits Kicker Cristiano Ronaldo oder Schauspielerin Salma Hayek.

Griechenland: Wassermäßig sind die Hellenen on top. Auch was Preis-Leistung betrifft, hat der Peloponnes die Nase vorn. Die Party-Insel Mykonos ist der angesagteste In-Treff der Stars in diesem Sommer. Vor Ort waren heuer schon: Topmodel Kendall Jenner, Kicker David Alaba und Tennis-Ass Dominic Thiem.

Spanien: Ibiza ist der Promi-Hotspot in Spanien. Auf der Balearen-Insel tummeln sich Stars wie Model Alessandra Ambrosio und Bayern-Star Manuel Neuer. Wassertechnisch gibt es nichts zu meckern, vor Mallorca sorgen derzeit aber Feuerquallen für Aufregung.

Türkei: Die Türkei verzeichnet das größte Buchungsplus (+67%). Nirgends ist der Urlaub so günstig wie hier. Ein Strandtag kostet im Schnitt nur 16,38 Euro!

Faktoren, die den Urlaub vermiesen können

