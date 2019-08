Wien/Budapest. Die Tötung eines Pensionisten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus im vergangenen Mai steht vor ihrer Klärung. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Mittwoch berichtete, wurde am vergangenen Samstag im Budapester Stadtteil Kispest ein 41-jähriger Ungar aufgrund eines europäischen Haftbefehls verhaftet. Der Ungar steht ebenfalls im Verdacht zu einer Bande zu gehören, die den 88-jährigen Pensionisten bereits vor seiner Ermordung überfallen haben soll. Über seine Auslieferung wird verhandelt.

Der 88-jährige Pensionist Julius U., ein zweifach promovierter Akademiker aus einem alten österreichisch-ungarischen Adelsgeschlecht stammend, war laut Wiener Polizei am 13. oder 14. Mai umgebracht worden. – oe24 berichtete. Eine Frau hatte ihn leblos in seiner Wohnung gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Bei der Obduktion wurde der Verdacht auf Fremdverschulden festgestellt worden.

Beim Opfer wurde bereits eingebrochen

Entsprechend seiner Herkunft und seiner Ausbildung pflegte Julius U. seinen Lebensstil. Stets tipptopp ­gekleidet, liebte er vor allem Besuche in der Staatsoper gemeinsam mit einer langjährigen Bekannten.



Der einzige Angehörige des kinderlosen Witwers im Mai zu ÖSTERREICH: „Julius war nicht reich, hatte aber kürzlich ein Seegrundstück nahe Wien verkauft.“ Fakt ist, dass Julius U. an seiner Wohnungstür im zweiten Stock einen Schlüsselsafe hatte. Der Mörder hatte entweder die Zahlenkombination oder der 88-Jährige kannte ihn und ließ ihn in die Wohnung. Doch einen Wildfremden hätte er nicht hereingelassen. Sein Verwandter: „Erst im vergangenen Jahr hatte sich ein angeblicher Handwerker bei ihm Zutritt verschafft. Der Unbekannte erbeutete den gesamten Schmuck der verstorbenen Ehefrau. Seitdem war Julius extrem misstrauisch.

Europäischen Haftbefehl kurz nach Mord erlassen