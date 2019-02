Ehefrau tötete Mann mit Küchenmesser

Eine Frau hat am Samstagnachmittag in Wien-Liesing im Zuge eines Streits ihren Ehemann mit einem Küchenmesser so schwer verletzt, dass dieser später in einem Krankenhaus gestorben ist. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei festgenommen. Wie ÖSTERREICH erfahren hat, sollen Opfer und Täterin bosnischer Herkunft sein.

Was ist passiert?

Gegen 13.50 Uhr stach die 38-jährige Ehefrau ihrem 40-jährigen Mann bei einer Auseinandersetzung mit dem Küchenmesser in den Bauch. Die 15-jährige Tochter war in der Wohnung anwesend und musste alles mitansehen.

Schauplatz der Auseinandersetzung war eine Wohnung in der Karl-Heinz-Straße. Offenbar hat die 38-Jährige nach der Tat selbst die Polizei verständigt. Der 40-jährige Mann starb gegen 17.15 Uhr im Krankenhaus.

Über die Hintergründe lagen zunächst keine Informationen vor.

Mehr Infos in Kürze.