Girlie-Bande verprügelt 14-Jährige

Wien. Die brutalen Bilder, die fast sprachlos machen, kursieren seit Tagen auf Instagram.





Gefilmt. Dabei ist zu sehen, wie eine Girlie-Bande im Fridtjof-Nansen-Park in Liesing auf eine wehrlose 14-Jährige einschlägt. Der Angriff wird sogar noch gefilmt und ins Internet gestellt. Das Schock-Video wurde in den letzten Tagen Dutzende Male in Social-Media-Kanälen geteilt.

Schläge & Tritte. Das Opfer wird im Video zuerst angeschrien, dass es die anderen Mädchen der Gruppe „ausgenützt“ habe. Noch bevor es antworten kann, kassiert es Schläge. Dann wird die 14-Jährige zu Boden gerissen und vom Rest der Gang getreten.

Erste Spur? „Wir haben das Video sichergestellt und Anzeige gegen unbekannt erstattet“, so Polizeisprecherin Irina Steirer. Nun soll es eine heiße Spur geben: Bereits Samstag sollen sich Zeuginnen bei einer für den Fall nicht zuständigen Polizei­inspektion gemeldet haben.