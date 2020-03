Illegale Asyldemo im Prater: Anzeigen

Eine unangemeldete Demonstration sorgte am Sonntag in der Praterallee für Aufsehen.

Wien. Während sich viele Wiener an die Ausgangsbeschränkungen halten und so viel wie möglich zuhause bleiben, versammeln sich andere zu einer Demo. Am Sonntag protestierten mehrere maskierte Personen in der Praterallee. Da die Demonstration aber unangemeldet war, gab es einen Polizeieinsatz und Anzeigen.

Immerhin: Die Teilnehmer hielten den Sicherheitsabstand zueinander und den Passanten ein. Ein User machte ein Video von der Aktion und stellte es auf Twitter. Die Spaziergänger in der Praterallee zeigten sich höchst überrascht ob der Demonstration. Damit hat in dieser Zeit wohl niemand gerechnet. Die Polizei war mit mehreren Einsatzautos vor Ort.

Die Demo-Teilnehmer protestierten für die Aufnahme von Flüchtlingen aus griechischen Lagern.

Wegen der Coronavirus-Krise und den einhergehenden Maßnahmen werden Demo-Anmeldungen derzeit "bedingt untersagt", informiert die Polizei auf Twitter.

Demo-Anmeldungen werden derzeit COVID-bedingt untersagt. Unangemeldete Demos wie diese, verstoßen gegen das Versammlungsgesetz. Entsprechende Anzeigen wurden gelegt. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 29, 2020

Auch der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Leo Kohlbauer zeigte sich überrascht und fragte auf Twitter, ob die Polizei kontrollierte. Die LPD Wien antwortete prompt, dass es Anzeigen gab.