Juwelendiebe schlugen Besitzer mit Sessel nieder

Wien. Um 9.37 Uhr Vormittag ging der Alarm bei der Polizei ein: Das Geschäft Kristall Jewellery K. im Amtsgebäude Am Spitz in Floridsdorf sei soeben von bewaffneten Tätern überfallen worden; Schüsse wären zu hören gewesen; drei Täter wären mit einem schwarzen Auto und quietschenden Reifen geflüchtet. „Es war wie im Film“, sagten einige Zeugen. Tauland F., der in der Nähe arbeitet: „Die Täter hatten Glatzköpfe und wurden vom Juwelier verfolgt. Sie waren definitiv bewaffnet.“

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Das bestätigten am Nachmittag auch die Ermittler, wenngleich es zum Glück nur eine Schreckschusspistole gewesen war, mit der die Flüchtenden ihre Verfolger einschüchterten. Mehrmals ballerten sie damit herum.

Besitzer mit Sessel niedergeschlagen

Zum Überfall ist ein neues Detail aufgetaucht. Einer der Täter dürfte den Juwelier mit einem Sessel niedergeschlagen haben. Danach habe er damit die Vitrine zertrümmert.

Nähere Täterbeschreibung

Die Jagd nach den Juwelierdieben läuft auf Hochtouren. Die zwei gesuchten Räuber sind zwischen 25 und 35 Jahren alt, wie die Polizei berichtet. Einer hatte ein rotes Sweatshirt und ein Baseball-Cap auf. Er trug Handschuhe. Sein Komplize hatte keine an und könnte Spuren hinterlassen haben. Er hat dunkle Haare und trägt ein dunkles Shirt. Beide sind auffällig schlank.

So läuft die Jagd

Die Polizei ist mit Hubschraubern und Diensthunden in der Umgebung um Hochleithen den Räubern auf der Spur. Dort steht auch das Unfall-Auto der Diebe, ein dunkler Golf-Kombi älteren Baujahres. Von dort aus machten sich die Räuber zu Fuß weiter auf dem Weg. Es schaut danach aus, dass sie von dort aus einen Freund mit dem Handy angerufen hätten, um sie abzuholen.

© Bezirksblätter Mistelbach/Seidl