Männer prügelten Opfer bis auf die U-Bahn-Gleise

Sonntag gegen 4 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, da sie am Bahnsteig der U-Bahn-Station Thaliastraße in Richtung Floridsdorf einen Raufhandel mit mehreren Beteiligten bemerkten. Laut Polizei schlugen drei Männer auf einen 36-Jährigen ein, der im Zuge der Auseinandersetzung auf die U-Bahn-Gleise fiel. Das Opfer erlitt mehrfache Prellungen und Abschürfungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Drei der tatverdächtigen Männer (18, 20 und 20 Jahre alt mit rumänischer Staatsbürgerschaft) konnten im Nahbereich von den Bezirkskräften des Stadtpolizeikommandos Josefstadt festgenommen werden. Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unbekannt.

Insgesamt waren laut Polizei sieben Personen an der Rauferei beteiligt. Zur Klärung des Tathergangs finden nun weitere Einvernahmen statt und auch Videoaufnahmen der U-Bahn-Station werden ausgewertet.