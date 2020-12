Trotz Verbot: Wirbel um illegalen Punsch

Im neuen Lockdown light ist Punsch-Ausschank untersagt – er passiert dennoch.

Ob in Flaschen abgefüllt (ist erlaubt) oder mit extra Schnapsfläschchen als Beiwerk – die Gastronomie reagiert sehr kreativ auf das Ausschank-Verbot von Alkohol, das seit Montag in Kraft ist. Denn an das Verbot halten sich nicht alle und überlegten sich prompt Tricks.

So wird in der Wiener Innenstadt alkoholfreier, sogenannter Kinderpunsch serviert – dazu gibt’s aber auch einen extra „Schuss“ aus dem Fläschchen.

Ein anderer Stand verkauft nun offiziell nur mehr Kaffee oder Tee – auf Nachfrage gibt’s aber auch „illegalen“ Punsch mit Alkohol.