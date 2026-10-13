Ballsaison: 300.000 Bälle laden in Wien zum Abtauchen ein

Nach Stationen in New York, London und Paris kommt "Bubble Planet" nach Wien. Auf 1.800 Quadratmetern bietet die Ausstellung interaktive Fantasiewelten und ungewöhnliche Fotomotive.

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Ein Meer aus 300.000 Bällen, scheinbar endlose Spiegelräume und riesige Seifenblasen. In der METAStadt in der Donaustadt wird es ab 16. Oktober bunt. Die international erfolgreiche Erlebnisausstellung "Bubble Planet" macht erstmals in Österreich Station. Auf rund 1.800 Quadratmetern können Besucher in eine Welt voller Farben, Licht und optischer Täuschungen eintauchen. Das Konzept hat bereits in Metropolen wie New York, London, Paris, Singapur und Sydney für Aufsehen gesorgt. Mehr als sechs Millionen Menschen in über 20 Städten haben die Ausstellung bisher besucht.

Bällebad mit mehr als 300.000 Kugeln

Zu den größten Attraktionen zählt das Ballon-Meer. In dem riesigen Bällebad können Besucher zwischen mehr als 300.000 bunten Kugeln abtauchen. Gleich nebenan wartet im "Infinity Room" ein völlig anderes Erlebnis. Spiegel und Lichteffekte vervielfachen die Umgebung, sodass die Grenzen des Raumes scheinbar verschwinden.

Auch unter Wasser geht die Reise weiter. In einer künstlich geschaffenen Tiefseewelt können Besucher deren Bewohner entdecken, während leuchtende LED-Ozeane und aufwendige Projektionen für die passende Atmosphäre sorgen. An anderen Stationen schweben echte Seifenblasen in unterschiedlichsten Größen durch die Luft.

Wer noch tiefer in die Fantasiewelt eintauchen möchte, kann sich eine VR-Brille aufsetzen. Damit geht es auf eine virtuelle Reise zu einem Planeten voller Seifenblasen. Bei "Sketch and Post" wiederum werden selbst gezeichnete Bilder zum Leben erweckt und in eine digitale Unterwasserlandschaft eingebaut.

Selfie-Paradies mit skurrilen Fotomotiven

Bubble Planet © Gilles Colinet

Anders als in einem klassischen Museum ist bei "Bubble Planet" vieles zum Angreifen und Ausprobieren gedacht. Besucher können selbst aktiv werden und die verschiedenen Installationen erkunden. Dabei wechseln sich ruhige Erlebnisräume mit interaktiven Stationen ab. Auch für außergewöhnliche Erinnerungsfotos ist gesorgt. In einer eigenen Selfie-Zone warten fantasievoll gestaltete Kulissen und ungewöhnliche Requisiten. Von Schaukeln bis zu einer Badewanne voller gelber Badeenten reicht die Auswahl an Fotomotiven.