Spaziergängerin stürzte in Schlucht mehrere Meter ab

Der Partner der Frau alarmierte die Rettungskräfte.

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Dramatischer Zwischenfall bei Velden: Eine 51-jährige Spaziergängerin ist am Montagabend in der Römerschlucht im Bezirk Villach-Land auf steilem Waldgelände ausgerutscht und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte sich die Frau am Bein.

Partner alarmiert die Retter

Ihr Partner reagierte rasch und setzte einen Notruf ab. Dank genauer Koordinaten konnten die Einsatzkräfte der Bergrettung Villach das Paar schnell ausfindig machen. Die Frau wurde zunächst notärztlich versorgt. Die schwierigen Bedingungen im unwegsamen Gelände machten die Bergung zur Herausforderung.

Mit Trage ins Spital gebracht

Die Retter transportierten die Verletzte schließlich mit einer Trage aus dem steilen Waldstück. Anschließend übernahm die Rettung den Weitertransport ins Krankenhaus. Der Einsatz zeigt, wie wichtig ein rascher Notruf und präzise Standortdaten bei Unfällen in schwer zugänglichem Gelände sind.