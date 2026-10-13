Preise wie damals
45 Jahre "Krah Krah": Kult-Beisl feiert mit Bier um 46 Schilling
Das Krah Krah feierte Montagabend am Rabensteig unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" mehr als 45 Jahre Wiener Beislkultur. Jenny Salchenegger und ihr Team ließen die 1980er-Jahre mit kulinarischen Klassikern, Musik von DJ Manuel Winkler und Geselligkeit hochleben, die das Lokal seit seiner Eröffnung im Jahr 1980 prägen.
Zahlreiche Gäste feierten die Geschichte des Beisls, darunter Austropop-Legende Jazz Gitti, die Kabarettisten Rainer Sockal und Thomas Strobl sowie die Ottakringer-Vorstandsvorsitzenden Christine Wrenkheim und Sigi Menz. Ebenfalls anwesend waren Bierpabst Conrad Seidl, Culinarius-Managing Partner Peter Dobcak, DDSG-Geschäftsführer Wolfgang Fischer, Unternehmer Martin Lenikus und Model-Managerin Roberta Manganelli.
Ein Stück Wiener Geschichte
Im Jahr 1980 öffnete das Krah Krah am Rabensteig erstmals seine Pforten und wurde Teil einer Aufbruchsstimmung, die das Wiener Nachtleben nachhaltig prägte. Zwischen traditioneller Beislkultur und urbanem Lebensgefühl entwickelte sich das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt im Bermudadreieck, der bis heute für Geselligkeit und Wiener Lebensart steht.
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Zeitreise am Donnerstag geht weiter
Die Feierlaune hält die ganze Woche an. Am Donnerstag, 15. Oktober 2026, lädt das Krah Krah ab 18:00 Uhr zum geselligen Abend ein. Bei der Veranstaltung sorgt DJ Rolph für die passende musikalische Begleitung. Kulinarische Specials wie früher ergänzen das Programm. Auch beim Bier geht es zurück in vergangene Zeiten: Für 46 Schilling, was umgerechnet 3,30 Euro entspricht, wird auf die Beislkultur angestoßen.
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