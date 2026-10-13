Düstere Warnung: Doria  zittert um Tochter Meghan

Vor der Rückkehr nach England sprach Doria Ragland eine deutliche Warnung vor neuem Leid an ihre Tochter Herzogin Meghan aus.

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Die Sorge um die Zukunft der Sussexes in Europa wächst. Doria Ragland hat ihre Tochter Herzogin Meghan offenbar eindringlich vor den harten Konsequenzen einer Rückkehr nach Großbritannien gewarnt. Das berichten nun britische Medien.

Das sind die Gründe

Wie die britische Zeitung Sunday Express berichtet, sprach die besorgte Mutter unverblümt von mehr Elend, das der Familie in ihrer alten Heimat drohe. Als Hauptgrund für ihre Furcht gelten die feindselige Stimmung in Teilen der Bevölkerung sowie die anhaltende Belastung durch Medienberichte.

Schwere Vorwürfe der Vergangenheit

Tatsächlich hatte Herzogin Meghan in früheren Interviews immer wieder betont, wie sehr sie unter dem Leben in England gelitten habe. Neben öffentlicher Kritik machten ihr vor allem die internen Abläufe und die Behandlung innerhalb des Palastes schwer zu schaffen. Die Herzogin hatte damals erklärt, dass sie sich in den königlichen Strukturen wie gefangen gefühlt habe, bevor die Familie nach Kalifornien zog.

Doria Ragland, Harry, und Meghan im Mai 2023 © Getty Images

Große Sorge im Umfeld

Trotz der deutlichen Einwände wagte Herzogin Meghan gemeinsam mit Prinz Harry und den beiden Kindern Archie und Lilibet den Neuanfang in Übersee. Zuvor hatte das Paar sechs Jahre lang in Kalifornien gelebt und plant nun den ersten gemeinsamen Auftritt seit der Ankunft. Ob sich die düsteren Vorahnungen von Doria Ragland bewahrheiten oder die Familie im Land zur Ruhe kommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.