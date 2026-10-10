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Umstrittener Royal

Prinz Harry bei Besuch von Rugby-Spiel ausgebuht

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Zwei Männer sitzen auf der Tribüne eines Rugby-Stadions und halten Plastikbecher mit Getränken.
© Getty Images
Der umstrittene Royal ist Ende August überraschend mit seiner Familie in die Heimat zurückgekehrt.
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London. Dass seine Beliebtheit in seiner Heimat Großbritannien deutlich gelitten hat, hat Prinz Harry am Freitag beim Besuch eines Rugby-Spiels zu spüren bekommen. Als der 42-Jährige das Erstliga-Spiel Leicester gegen Gloucester besuchte und zwischendurch auf dem großen Stadionbildschirm gezeigt wurde, wurden in Teilen des Publikums Buh-Rufe laut.

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Nach sechsjähriger Abwesenheit war Harry Ende August mit seiner Frau, der früheren US-Schauspielerin Meghan Markle, und den beiden Kindern Archie und Lilibet überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.

Mit seinem an Krebs erkrankten Vater König Charles III. hat sich Prinz Harry offenbar ausgesöhnt. Berichten zufolge besteht das Zerwürfnis mit seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate aber weiterhin.

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