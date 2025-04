Papst-Begräbnis: Darum schickte Charles Prinz William nach Rom

Am Ostermontag ist Papst Franziskus verstorben. Nach fünftägiger Staatstrauer wird der beliebte Pontifex am Samstag in Rom beigesetzt. Zu diesem historischen Ereignis reisten auch viele Royals an – doch eine Entscheidung sorgte für Überraschung

Nicht König Charles III. (75) vertrat Großbritannien bei der Trauerfeier, sondern sein Sohn und Thronfolger Prinz William (42). Dabei hatten Charles und Königin Camilla erst zwölf Tage vor dem Tod des Papstes den Heiligen Vater persönlich getroffen. Im Rahmen eines Staatsbesuchs in Italien feierten sie ihren 20. Hochzeitstag und erhielten vom Pontifex persönlich Glückwünsche. Royal-Experte Hugo Vickers zeigt sich gegenüber der britischen "Sun" wenig überrascht über das Fernbleiben des Monarchen: „Der König geht nicht zu dieser Art von Beerdigungen. Das ist eine Frage des Protokolls.“ Auch Papst Johannes Paul II. wurde 2005 ohne die Anwesenheit der damaligen Queen Elizabeth II. beigesetzt – an ihrer Stelle nahm damals der damalige Prinz Charles teil. Als Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche ist es für König Charles Tradition, nicht an Begräbnissen katholischer Kirchenoberhäupter teilzunehmen. Damit setzt er eine historische Linie fort. König Charles III. © Getty × Prinz William hingegen gilt als ideale Wahl für diese ehrenvolle Aufgabe. Bereits bei der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris im Dezember 2024 vertrat er Großbritannien würdig. Prinz William © Hersteller In Rom wird William auf zahlreiche andere hochrangige Vertreter europäischer Königshäuser treffen: Königin Mary von Dänemark (53), das spanische Königspaar Felipe (56) und Letizia (51) sowie das belgische Königspaar Philippe (65) und Mathilde (52) werden ebenso erwartet wie Norwegens Kronprinzenpaar Haakon (51) und Mette-Marit (51). Auch König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (81) aus Schweden sowie Monacos Fürstenpaar Albert (67) und Charlène (47) reisen zur Trauerfeier an. © AFP × Nach dem feierlichen Requiem auf dem Petersplatz wird der Leichnam von Papst Franziskus durch Rom geführt – zu seiner letzten Ruhestätte, der Basilika Santa Maria Maggiore. Diese Kirche nahe des Bahnhofs Termini war ihm besonders ans Herz gewachsen und wird nun sein endgültiges Grab beherbergen. Mit dieser Zeremonie geht eine Ära zu Ende, die Millionen Menschen weltweit geprägt hat.