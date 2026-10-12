Wiener Eiswerkstatt feiert Jubiläum mit "Vern-Eis-Sage"

In der Wiener Eiswerkstatt wird Eismachen zur Kunstform. Zum einjährigen Jubiläum lud der Eissalon im siebenten Bezirk nun zur ersten "Vern-Eis-Sage" ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Wiener Eiswerkstatt verwandelt hausgeröstete Nüsse, selbst eingekochte Früchte und die Inspiration der Wiener Moderne das ganze Jahr über in gefrorene Meisterwerke. Zum einjährigen Jubiläum lud der Eissalon im 7. Bezirk zur ersten "VERN-EIS-SAGE" ein. Dort durften prominente Gäste eine neue Eissorte verkosten, die von Gustav Klimts Meisterwerk "Hygieia" inspiriert wurde. Die in Rot und Gold gekleidete Muse und Ex-Miss Enya Rock erweckte das kulinarische Meisterwerk dann zum Leben.

Klaus Biedermann, Kathi Steininger und Stefan Koubek © Moni Fellner

Prominente Gäste bei Jubiläum

Das Angebot des Eissalons, das auch in der kalten Jahreszeit erhältlich ist, lockte zahlreiche bekannte Gesichter an. Zu den Gästen der Verkostung zählten unter anderem"Dancing Star" Herby Stanonik und Model und Sängerin Beatrice Turin.

Beatrice Turin © Moni Fellner

Großer Andrang im 7. Bezirk

Ebenfalls unter den Besuchern waren die Sänger Leo Aberer, Moderatorin Martina Kaiser, Ex-Tennis-As Stefan Koubek, Künstler Klaus Biedermann, Comedian Andreas Ferner, Schauspielerin Fiona Ristl und viele weitere Gäste.