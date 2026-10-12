Promi-Auflauf
Wiener Eiswerkstatt feiert Jubiläum mit "Vern-Eis-Sage"
Die Wiener Eiswerkstatt verwandelt hausgeröstete Nüsse, selbst eingekochte Früchte und die Inspiration der Wiener Moderne das ganze Jahr über in gefrorene Meisterwerke. Zum einjährigen Jubiläum lud der Eissalon im 7. Bezirk zur ersten "VERN-EIS-SAGE" ein. Dort durften prominente Gäste eine neue Eissorte verkosten, die von Gustav Klimts Meisterwerk "Hygieia" inspiriert wurde. Die in Rot und Gold gekleidete Muse und Ex-Miss Enya Rock erweckte das kulinarische Meisterwerk dann zum Leben.
Prominente Gäste bei Jubiläum
Das Angebot des Eissalons, das auch in der kalten Jahreszeit erhältlich ist, lockte zahlreiche bekannte Gesichter an. Zu den Gästen der Verkostung zählten unter anderem"Dancing Star" Herby Stanonik und Model und Sängerin Beatrice Turin.
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Großer Andrang im 7. Bezirk
Ebenfalls unter den Besuchern waren die Sänger Leo Aberer, Moderatorin Martina Kaiser, Ex-Tennis-As Stefan Koubek, Künstler Klaus Biedermann, Comedian Andreas Ferner, Schauspielerin Fiona Ristl und viele weitere Gäste.
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