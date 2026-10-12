Grüne Doppelspitze stellt sich internem  Stimmungstest

Nach dem starken Abschneiden bei der Wien-Wahl wollen Judith Pühringer und Peter Kraus die Grünen weiterhin gemeinsam führen. Im November kandidieren die beiden erneut für den Parteivorsitz.

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Das Führungsduo der Wiener Grünen, Judith Pühringer und Peter Kraus, wird sich am 14. November bei einer Landesversammlung der Wiederwahl stellen. Die beiden Parteichefs amtieren seit 2021. Da die Grünen in Wien momentan auf Erfolgskurs liegen, ist davon auszugehen, dass die Doppelspitze friktionsfrei bestätigt wird. Verfehlt wurde im Vorjahr lediglich das Ziel, wieder mitzuregieren.

Die Landesversammlung ist - vergleichbar mit einem Parteitag - das größte Gremium der Grünen. Das kommende Event wird unter dem programmatischen Motto "Ein Team. Ein Versprechen. Wien Morgen" stehen. Am 14. November wird ab 9.30 Uhr in der Expedithalle in der Absberggasse getagt.

Erstes Antreten 2021

Eine gemeinsame Kandidatur für die Spitze war 2021 ein Novum für die Partei. Beim ersten Antreten wurden Pühringer und Kraus mit 83,6 Prozent gewählt. Der Stimmungstest 2024 war nicht ganz so erfolgreich. 76,8 Prozent der grünen Basis votierten damals bei einer Landesversammlung für die beiden Obleute.

Die aktuelle Situation stellt sich für die Wiener Grünen durchaus rosig dar. Bei der Wien-Wahl im Vorjahr durfte sich die Partei über einen Stimmanteil von 14,5 Prozent freuen. Damit konnte sie ihr bisher bestes Ergebnis aus dem Jahr 2020 (14,8 Prozent) nahezu egalisieren.

Auf Bezirksebene durfte man sich sogar über ein All-Time-High freuen: In vier Bezirken stellen die Grünen dort inzwischen die Vorsteherin bzw. den Vorsteher. In Währing, der Josefstadt und in der Hochburg Neubau ist die Ökopartei schon länger an der Macht. 2025 gesellte sich einigermaßen überraschend Margareten zur Riege dazu.

2020 Rückkehr in die Opposition

Getrübt wurde die Freude dadurch, dass SPÖ und NEOS stark genug waren, um ihre Koalition fortzusetzen. Für die Grünen bedeutete dies eine Verlängerung auf der Oppositionsbank, auf die man 2020 wechseln musste. Zuvor hatte man gemeinsam mit der SPÖ zehn Jahre lang regiert. In der Folge wurde die damalige grüne Frontfrau Birgit Hebein abmontiert und das Spitzenduo installiert.

"Wir wollen den erfolgreichen Weg der letzten Jahre gemeinsam weitergehen. Dazu gehört das sehr erfreuliche Wahlergebnis 2025 mit erstmals vier Grünen Bezirken in Wien. Genauso wichtig ist unser Einsatz für ein gerechteres, grüneres und leichteres Leben in unserer Stadt", betonten Pühringer und Kraus gegenüber der APA. Gerade in Zeiten von Spaltung und "One-Man-Shows" stehe man als Partei für Teamgeist und Zusammenhalt.

Die Herausforderungen würden drängender, hielten sie in der Stellungnahme fest. Man werde in der Sache hart bleiben und die wichtigen Themen weiter ansprechen. Dazu würden Maßnahmen gegen die Hitze genauso gehören wie das Auftreten gegen Verteuerungen bei Öffis oder Mieten.