TV-Hammer! ORF zeigt WM-Entscheidung nicht

In der Fußball-WM-Qualifikation teilen sich ServusTV & ORF wieder die Rechte.

Unser ÖFB-Kicker bekommen es in der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino zu tun. Die insgesamt acht Spiele werden im Juni, September, Oktober und November 2025 ausgetragen. Bereits im März steigt der Showdown in der Nations League gegen Serbien. ServusTV und der ORF teilen sich die Übertragungen. Pikant: Das letzte Heimspiel in der WM-Quali gegen Bosnien am 18. November ist nicht im ORF zu sehen, sondern beim Privatsender aus Salzburg.

Hier die genaue Auflistung:

WM-Qualifikation:



Sa., 07. Juni: Österreich vs. Rumänien (ORF)

Do., 10. Juni: San Marino vs. Österreich live bei ServusTV

Sa., 06. September: Österreich vs. Zypern live bei ServusTV

Di., 09. September: Bosnien-Herzegowina vs. Österreich (ORF)

Do., 09. Oktober: Österreich vs. San Marino (ORF)

So., 12.Oktober: Rumänien vs. Österreich live bei ServusTV

Sa., 15. November: Zypen vs. Österreich (ORF)

Di., 18. November: Österreich vs. Bosnien-Herzegowina live bei ServusTV