Kundin probiert Stiefel an und macht einen unfassbaren Fund!

Ein außergewöhnlicher Fund in einem britischen Charity-Shop sorgt für Aufsehen. Eine Kundin entdeckte in Kroko-Stiefeln Geld und zwei Bankbücher.

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Ein Einkauf im Charity-Shop des East Cheshire Hospice in Knutsford nahm eine unerwartete Wendung. Eine Frau hatte ein Paar goldene Stiefel in Krokodiloptik gespendet. Als eine andere Kundin das Paar anprobieren wollte, passte ihr Fuß nicht hinein. Der Grund war schnell gefunden: Im Inneren der Schuhe stieß sie auf zwei Bankbücher sowie vier alte 20-Pfund-Scheine.

Verstecktes Geld in den Stiefeln

Das Team des Geschäfts versucht nun über die Zeitung "Knutsford Guardian", die ursprüngliche Besitzerin ausfindig zu machen. Die Verkäuferin und Freiwillige Sue McDonald erklärte, dass die Frau das Geld und die Dokumente übersehen haben muss. Bei der Abgabe der Spende hatte sie noch erwähnt, dass die Schuhe ihrer Mutter gehörten.

Suche nach Besitzerin

Sue McDonald hofft auf ein schnelles Wiedersehen, um die 80 Pfund (94,70 Euro) zurückgeben zu können. "Es wäre wunderbar, wenn sie dieses Geld zu Weihnachten hätte", betont die Freiwillige. Das Geschäft in der Malt Street, das erst im vergangenen Jahr eröffnet wurde, erlebt ohnehin eine Welle der Hilfsbereitschaft. McDonald, die nach einer eigenen Krebserkrankung als Freiwillige etwas zurückgeben möchte, lobt die enorme Großzügigkeit der Menschen vor Ort.