Diese Tropenkrankheit breitet sich jetzt in Florida aus

Die Ägyptische Tigermücke ist bekannt dafür, dass sie verschiedene Krankheiten übertragen kann. In Florida grassiert jetzt das Denguefieber.

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Das Denguefieber kannten wir früher nur von Fernreisen. Traditionell war es immer in Süd- und Mittelamerika, der Karibik, Süd- und Südostasien und Afrika stark verbreitet - in tropischen und subtropischen Regionen. In den letzten Jahren kommt es aber immer öfter auch in Südeuropa vor. Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus), die neben Dengue auch Gelbfieber, Chikungunya-Fieber, das Zika-Virus und das West-Nil-Virus übertragen kann, ist durch den Klimawandel und die Reiseaktivität auch hier angesiedelt.

Ausbruch in Florida

Während es bei uns bislang noch keine größeren Krankheitsausbrüche durch die Tigermücke gab, sondern nur vereinzelt von Erkrankungen berichtet wurde, wird Florida gerade vom Dengue-Fieber heimgesucht. Seit Jahresbeginn wurden 296 Fälle registriert. Im Vergleich dazu gab es 2025 nur 62 Fälle. So viele Dengue-Patienten wie heuer sah man in Florida zuletzt in den 1930er-Jahren.

Erster Todesfall

Jetzt gibt es tragische Neuigkeiten aus Florida: Die Krankheit hat ihr erstes Todesopfer gefordert. Eine 80-jährige Frau aus der Region Tampa ist dem Dengue-Fieber erlegen.

Es wurde bereits der Notstand ausgerufen und die Menschen wurden zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen. Tigermücken sind im Gegensatz zu Gelsen tagaktiv. Es ist daher wichtig, sich in Risikogebieten auch tagsüber vor Stichen zu schützen.

Meist verläuft Dengue harmlos: Zu den üblichen Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen sowie Muskel- und Gelenkschmerzen. Nach einer Woche klingen die Symptome meistens ab. Das Tückische ist, dass es mehrere Virustypen gibt. Nachdem man eine Virusvariante durchgemacht hat, ist man gegen diese zwar ein Leben lang geschützt. Eine erneute Infektion mit einem anderen Dengue-Virustyp kann die Krankheit schwerer verlaufen.