Mord-Schock bei McDonald's! Mitarbeiter im Restaurant erstochen

In einer Fast-Food-Filiale im US-Bundesstaat Texas ist ein Streit unter Angestellten völlig eskaliert und endete in einer tödlichen Tragödie.

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Ein junger Mitarbeiter wurde während seiner Arbeitszeit von einem Kollegen mit einem Messer attackiert und verstarb noch am Tatort.

Tödlicher Angriff während einer Extra-Schicht

Das Verbrechen ereignete sich in einem Restaurant der Kette McDonald's in Harris County im Bundesstaat Texas. Das Opfer, der Restaurantmitarbeiter Reginald H., hatte am besagten 7. Oktober ursprünglich gar keinen Dienstplan und genoss eigentlich seinen freien Tag. Weil in der Filiale Personal gebraucht wurde, sprang der hilfsbereite Jugendliche kurzfristig für eine Schicht bei der Fast-Food-Kette ein. Genau diese Hilfsbereitschaft wurde ihm zum fatalen Verhängnis.

Zwischen Reginald H. und einem Arbeitskollegen entbrannte während des laufenden Restaurantbetriebs eine heftige Auseinandersetzung. Der Streit verlagerte sich schließlich in die Toilettenräume des Lokals, wo die Situation komplett außer Kontrolle geriet. Wie der zuständige lokale Polizeileiter Ed Gonzalez in einer offiziellen Stellungnahme mitteilte, zückte der Angreifer unvermittelt eine Klinge und stach mehrfach auf den jungen Angestellten ein.

Verzweifelte Wiederbelebungsversuche vor Ort

Unmittelbar nach der Messerattacke eilten andere Mitarbeiter des Restaurants zu Hilfe und leisteten couragiert Erste Hilfe:

Lebensrettende Maßnahmen: Kollegen versuchten verzweifelt, die massiven Blutungen zu stoppen und den Verletzten wiederzubeleben.

Kollegen versuchten verzweifelt, die massiven Blutungen zu stoppen und den Verletzten wiederzubeleben. Einsatz der Notärzte: Die Ersthelfer kämpften ununterbrochen um sein Überleben, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen.

Die Ersthelfer kämpften ununterbrochen um sein Überleben, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen. Tod am Tatort: Trotz aller intensiven medizinischen Bemühungen konnte dem Jugendlichen nicht mehr geholfen werden; er wurde noch in der Filiale für tot erklärt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei griffen wenig später zu. Bei dem dringend tatverdächtigen Angreifer handelt es sich um einen Arbeitskollegen des Opfers. Die Beamten nahmen den Jugendlichen fest und überstellten ihn in Gewahrsam. Die Staatsanwaltschaft erhob mittlerweile offiziell Anklage wegen Mordes. Für den mutmaßlichen Täter gilt in vollem Umfang die Unschuldsvermutung, während die kriminaltechnischen Untersuchungen vor Ort weiter auf Hochtouren laufen.

Tiefe Trauer und Schmerz bei den Hinterbliebenen

Der Schock über das brutale Verbrechen sitzt bei den Angehörigen extrem tief. In einem ergreifenden Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehsender Khou 11 verlieh die Mutter des getöteten Mitarbeiters, Denisha D., ihrem unendlichen Schmerz Ausdruck. Unter Tränen machte sie deutlich, wie unbegreiflich die Tat für das gesamte Umfeld ist: "Er hätte nicht so gehen müssen. Er hätte nicht ermordet werden müssen. Er hat das überhaupt nicht verdient."

Die Mutter fordert nun die volle Härte des Gesetzes für den mutmaßlichen Täter ein:

Sie will, dass der Verantwortliche vollumfänglich zur Rechenschaft gezogen wird.

Sie verlangt Gerechtigkeit für das Leben ihres Sohnes, das auf so sinnlose Weise ausgelöscht wurde.

Sie beschreibt das unerträgliche Gefühl des Verlustes, nie wieder die tröstende Stimme ihres Sohnes hören zu können.

Unter Tränen schloss die trauernde Mutter ihr Statement mit bewegenden Worten ab: "Er ist weg. Und ich kann nicht mit ihm reden, ich kann ihn nicht umarmen, er kann nicht sagen: 'Mama, ich liebe dich.'" Die Gemeinde in Harris County steht nach dem schrecklichen Vorfall unter Schock.