Tausende Haushalte ohne Strom wegen eines Bibers

In Bosnien und Herzegowina soll ein Biber für einen Blackout bei 1.600 Haushalten gesorgt haben. Das Tier soll Stromkabel durchtrennt haben.

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Im Norden von Bosnien und Herzegowina soll ein Biber für einen Stromausfall am Sonntagabend gesorgt haben. In der Region Prnjavor haben über 1.600 Haushalte keinen Strom mehr. Das Tier soll mehrere Leitungen beschädigt haben.

Gegen 21.30 Uhr fiel der Strom aus. Der Biber soll unter der Autobahn zwischen Banja Luka und Doboj durch insgesamt sechs Erdkabel einer Mittelspannungsleitung gebissen haben. Danach war die Stromversorgung unterbrochen.

Schwierige Arbeiten

Die Mitarbeiter des Energieunternehmens Elektrokrajina untersuchten den Schaden und entdeckten den vermeintlichen Täter. Der Biber befand sich weiterhin direkt neben dem Tatort. Die Mitarbeiter konnten sogar den Täter mit einer Kamera festhalten.

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Die Arbeiten werden schwierig. Für den Austausch der sechs Kabel werden schwere Baumaschinen benötigt, wodurch die Reparaturen länger dauern werden. Der Elektroanbieter bittet die betroffenen Kunden um Verständnis. Einen konkreten Zeitpunkt, wann die Stromversorgung wieder funktioniert, ist derzeit nicht bekannt.