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Schul-Scan

Neues Online-Tool der AK hilft bei der Schulwahl

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Schüler sitzt nachdenklich vor einem Testblatt im Klassenraum während einer Prüfung.
© Getty Images
Welche Fächer stehen auf dem Stundenplan, wo liegen die Schwerpunkte? Mit dem neuen "AK Schul-Scan" können Familien die Angebote weiterführender Schulen in der Ostregion vergleichen.
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HTL, HAK, HLW oder doch die AHS-Oberstufe? Wer nach der 8. Schulstufe vor der Entscheidung für eine weiterführende Schule steht, hat die Qual der Wahl. Um Jugendlichen und ihren Eltern die Suche zu erleichtern, präsentiert die Arbeiterkammer Wien am 14. Oktober, dem Tag der Wiener Schulen, den neuen "AK Schul-Scan". Das kostenlose Tool soll dabei helfen, jene Schule zu finden, die am besten zu den eigenen Interessen und Stärken passt.

Unterrichtsfächer und Schwerpunkte vergleichen

Statt sich mühsam durch die Angebote einzelner Schulen zu arbeiten, können Familien künftig direkt vergleichen. Der Schul-Scan zeigt die Stundentafeln weiterführender Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Damit wird sichtbar, welche Fächer in welchem Ausmaß unterrichtet werden und welche Schwerpunkte die einzelnen Schulen setzen. Die Suche lässt sich außerdem nach persönlichen Interessen eingrenzen. "Die Wahl der weiterführenden Schule soll nicht vom Hörensagen abhängen, sondern von den Interessen und Stärken des Kindes", betont AK-Bildungsexpertin Martina Aicher. Familien sollen dadurch eine bessere Grundlage für ihre Entscheidung bekommen.

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Erst Interessen entdecken, dann Schule finden

Der neue Schul-Scan ergänzt das bereits bestehende AK-Berufsinteressentool "Jopsy". Über die Plattform können Jugendliche zunächst herausfinden, welche Bereiche sie besonders interessieren. Anschließend hilft der Schul-Scan dabei, passende weiterführende Schulen zu finden. Nach Angaben der Arbeiterkammer geht das neue Angebot beim Vergleich der Unterrichtsinhalte einen Schritt weiter als der kürzlich präsentierte Bildungskompass des Bildungsministeriums. Während dieser einen Überblick über Bildungswege bietet, sollen beim Schul-Scan vor allem die konkreten Unterschiede zwischen den einzelnen Schulangeboten im Mittelpunkt stehen.

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