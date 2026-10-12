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Shitstorm

Nach Frauen-Sager: Suljovic meldet sich erneut zu Wort

SR
von
epa13297180 Austria's Mensur Suljovic celebrates after winning his quarterfinal match at the PDC Europe Swiss Darts Trophy 2026, in Basel, Switzerland, 11 October 2026. EPA/CLAUDIO THOMA
© EPA
In Folge des Shitstorms meldete sich Österreichs Darts-Star Mensur Suljovic nun erneut zu Wort.
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Beim European-Tour-Event in Basel gewann Suljovic gegen Ex-Europameister Ross Smith mit 6:5. Schlagzeilen machten aber vor allem sein Verhalten und seine Aussagen danach.

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Schon währenddessen stachelte der Österreicher das Publikum immer wieder gegen den Engländer auf. Bis zu einem Punkt, an dem das Publikum wiederum den 54-Jährigen auspfiff.

Suljovic kassiert Shitstorm

Weniger überraschend sparte Smith im Anschluss nicht mit Kritik, weshalb Suljovic im Interview danach sagte: "Was beschwert sich der Kerl?! Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen. Frauen beschweren sich, sorry. Das tut man nicht, wenn man verliert."

Wenig überraschend hagelte es sofort Kritik für diese Aussagen. Nur ruderte der Wiener zurück und entschuldigte sich auf Instagram.

"Emotionen haben mich mitgenommen"

"Die Emotionen haben mich in diesem Moment sehr mitgenommen. Dafür möchte ich mich bei Ross entschuldigen. Ich habe großen Respekt vor ihm und seiner Leistung", waren die Worte.

Mensur Suljovic entschuldigt sich auf Instagram
Mensur Suljovic entschuldigt sich auf Instagram © Mensur Suljovic/Instagram

Doch auch auf das Zitat danach ging er ein: "Auch meine Aussage im Interview über Frauen war völlig unangebracht. Das hätte ich so niemals sagen dürfen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei allen Frauen entschuldigen."

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