Dieser Hype ist einfach nicht zu stoppen. Elektro-Scooter verändern gerade den City-Verkehr. Den Boom befeuern vor allem die Leih-Scooter. Mit „Hive“ startete am Donnerstag der sechste Anbieter mit 600 Fahrzeugen in Wien ins Rennen.

Alle Anbieter zusammengerechnet stehen somit in der Bundeshauptstadt 6.640 Roller zum Mieten bereit. Und Anfang Mai startet das nächste Unternehmen (VOI).

Auch in den anderen Landeshauptstädten rollen Tausende mit leisem E-Motor durch die Straßen. In Linz etwa „Tier Mobility“, nach Graz drängen acht Anbieter und in Innsbruck flitzen die Elektro-Roller auch längst.

Die trendigen Fahrzeuge mausern sich heuer zum Lieblings-Ostergeschenk. Kaum eine Familie bleibt verschont. Kein Wunder: Die Shops geben auch auf diese Trend-Flitzer satte Rabatte. Bei Hervis etwa bis zu minus 50 %. ÖSTERREICH verlost einen Luxus-Scooter im Wert von 999 Euro (siehe unten).

Ab Juni gelten für Roller Gesetze wie für Radfahrer

Noch gibt es viele E-Scooter-Rowdys. Ab 1. Juni gibt es aber neue Gesetze, Roller gelten dann als Fahrräder. Ab dann heißt es: runter von den Gehsteigen, gefahren werden darf nur mehr auf Straßen und Radwegen. Und das mit maximal 25 km/h. Auch das Alko-Limit von 0,8 Promille muss strikt eingehalten werden.

ÖSTERREICH testet neuen E-Scooter

ÖSTERREICH-Reporter Thassilo Hazod war einer der Ersten auf einem Hive-Scooter.

© TZOe Fuhrich

600 brandneue E-Scooter von Hive stehen seit Donnerstag auf Wiens Straßen. Mit der App registriert man sich mit E-Mail-Adresse, Passwort und Kreditkartennummer. Dann findet das Programm in Sekundenschnelle die nächsten Roller. Die Aktivierung kostet einen Euro, für jede Fahrtminute werden 15 Cent verrechnet. Tipp: Mit dem Code „hallowien“ können die ersten 1.000 User 20 Minuten gratis cruisen.

© TZOe Fuhrich

© TZOe Fuhrich

© TZOe Fuhrich

Das Fazit: Das aktuelle Modell (Segway ES4 Sharing) ist auch für Anfänger leicht zu fahren. Mit der hinteren mechanischen Bremse, der elektrischen vorne und dem empfindlichen Gashebel auf der Lenkstange lässt sich der Roller super durch den Verkehr navigieren.

Gewinnen Sie Ihren E-Scooter mit ÖSTERREICH:

Das ist der Hit: ÖSTERREICH verlost jetzt unter allen Teilnehmern einen brandneuen, trendigen E-Scooter im Wert von 999 Euro.

Gleich mitmachen und den perfekten City-Begleiter mit einer Reichweite von 35 km und nur superleichten 10,8 kg holen.

Online oder per SMS anmelden:Einfach das Online-Formular online auf oe24.at/escooter ausfüllen oder eine SMS mit Namen und Kennwort "EScooter" an 0670 800 8000 schicken.