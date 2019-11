33-jähriger Serbe trat mehrjährige Haft in Montenegro nicht an. Am Montag spürten ihn die Ermittler in einer Wiener Wohnung auf.

Ein 33-jähriger Serbe, der in Montenegro eine mehrjährige Haftstrafe nicht angetreten hat, ist in Wien festgenommen worden. Interpol fahndete nach dem Serieneinbrecher, der sich in einer Wohnung in der Karl-Löwe-Gasse in Meidling versteckte. Zielfahnder des Wiener Landeskriminalamts spürten ihn Montag früh auf.



Kurz vor 7.30 Uhr erfolgte die Festnahme. Der Serbe befindet sich in Auslieferungshaft.