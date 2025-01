Afghane drehte durch: Polizei setzte Taser ein

Ein Security ließ den betrunkenen 28-Jährigen nicht ins Lokal.

Ein 28-Jähriger war zusammen mit Freunden in der Silvesternacht unterwegs, als ein Streifenwagen gegen 4 Uhr morgens auf die Gruppe, die reichlich Alkohol getrunken haben dürfte, aufmerksam wurde. Die Männer beschwerten sich bei den Polizisten darüber, dass sie nicht in ein Lokal in der Nähe des Pratersterns hineingelassen wurden. Ein Türsteher hätte ihnen den Eintritt verwehrt.

Während des Gesprächs wurde der Afghane immer aufbrausender und aggressiver, schnappte sich schließlich eine Flasche, die am Boden lag und zerbrach diese. Damit ging er zurück zum Lokal und bedrohte den Mitarbeiter. Mehrmals forderten die Polizisten den Afghanen dazu auf, das sein zu lassen. Dieser reagierte allerdings nicht.

Deshalb musste ein Beamter zum Taser greifen und ihn einsetzen. Der Angreifer wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Im Zuge der Durchsuchung wurden bei ihm auch Drogen gefunden. Nach einer ärztlichen Untersuchung musste der 28-Jährige in eine Justizanstalt.