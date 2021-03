Alaba-Lokal in Wien vor Eröffnung

David Alaba wird Wirt? Nicht ganz. Aber seine Gastro-Vision wird in Wien umgesetzt.

Leopoldstadt. Spätestens seit er mit seinem Bro Franck Ribéry in Istanbul beim Verzehr eines Steaks mit Goldplättchen „erwischt“ wurde, weiß man, dass der Donaustädter Weltfußballexport einen teuren kulinarischen Geschmack hat.

Und die Gastro-Vision dazu setzt er jetzt offenbar mit einigen Buddies aus dem Donauzentrum an seiner Seite im hippen Nordbahnviertel in der Leopoldstadt in die Realität um – wie Gastronews berichtet, steht in der Jokov-Lind-Straße 2 im Austria Campus ein Lokal namens DaRose in den Startlöchern. Ein Fine-Dining-Restaurant mit 120 Sitzplätzen und einem wunderschönen Gastgarten ist fertig – und wartet nur noch darauf, dass es eröffnet werden kann.

Der Lokal-Name DaRose soll offenbar von Alabas kleiner Schwester Rose May Alaba inspiriert sein, die ihrerseits im Donauzentrum mit der Geschäftsleute-Szene bestens vernetzt ist.

Auch wenn es offiziell nicht bestätigt ist, gilt als gesichert, dass David Alaba beim Restaurant DaRose, das ein Top-Lokal in Dubai als Vorbild hat, kräftig mitmischt …

J. Galley