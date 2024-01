Alko-Lenker (26) kracht in Bim-Station - tot

Der 28-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt

Ein Autolenker hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Landstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in das Geländer einer Straßenbahnstation gekracht. Der 26-Jährige überlebte den Unfall nicht, sein 28-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Der Fahrer hatte 1,2 Promille Alkohol im Blut. Ein weiterer Mann, dem das Auto gehörte, stieg kurz vor dem Unfall wegen der rasanten Fahrweise des 26-Jährigen aus, gab die Polizei bekannt.

Der Zulassungsbesitzer gab an, der Serbe sei rücksichtslos und mit teils überhöhter Geschwindigkeit gefahren, weshalb er kurz davor bei einer roten Ampel ausstieg. Auf der Höhe des Wildgansplatzes verlor der 26-Jährige schließlich die Kontrolle über den Pkw und fuhr in das Geländer. Der Lenker hatte keinen gültigen Führerschein.

Lenker im Spital verstorben

Die Berufsrettung Wien versorgte die beiden Männer notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus. Der 26-Jährige wurde im Schockraum des Spitals behandelt, erlag jedoch wenige Stunden später seinen Verletzungen.

Die Berufsfeuerwehr Wien zog das Fahrzeugwrack mit einer Seilwinde aus der Haltestelle. Durch den Unfall deformierte Eisenstreben der Haltestelle wurden mit einem Trennschleifer abgeschnitten.