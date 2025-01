Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz ab 7. Februar

Das angekündigte Alkoholverbot am Wiener Franz-Jonas-Platz - das zweite in der Bundeshauptstadt nach dem Praterstern - gilt ab 7. Februar.

Das gaben Bürgermeister Michael Ludwig und der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai (beide SPÖ) am Donnerstag bekannt. "Die Wiener Hausordnung gilt für alle und ist die Grundlage für das gute Zusammenleben in unserer Stadt", betonte Ludwig. "Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen."

Per Verordnung tritt ab Freitag nächster Woche somit ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz sowie in Teilen der Schloßhofer Straße und Rechten Nordbahnstraße beim Floridsdorfer Bahnhof in Kraft. Untersagt ist der Konsum von alkoholischen Getränken künftig weiters am Pius-Parsch-Platz, auf der Grünfläche entlang des Bahndamms sowie in der Fußgängerzone Franklinstraße.

Die Stadt Wien richtet auch am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf eine Alkoholverbotszone ein. © APA/BARBARA BUCHEGGER ×

Die Durchsetzung wird von der Polizei und durch Schwerpunktaktionen des städtischen "Einsatzteam Wien" kontrolliert und mit Sozialarbeit begleitet. Am Tag vor dem Inkrafttreten werden Informationstafeln in den betroffenen Bereichen angebracht. Die Polizei ist dann befugt, Behältnisse wie Dosen und Flaschen zu kontrollieren sowie alkoholische Getränke zu beschlagnahmen und zu vernichten.

Alkoholkonsum als Verwaltungsübertretung

Wer mit Bier, Wein oder hartem Alkohol angetroffen wird, begeht eine Verwaltungsübertretung. Ausgenommen vom Verbot ist der Konsum von alkoholischen Getränken in Lokalen, an Imbissständen oder an Marktständen.

"Der Platz vor der S-Bahn- und U-Bahn-Station Floridsdorf ist stark frequentiert. Das Alkoholverbot und die begleitenden Maßnahmen werden den Franz-Jonas-Platz und das Grätzl rund um den Bahnhof attraktiver machen", meinte Bezirksvorsteher Papai, der sich über die Erfüllung einer langjährigen Forderung freute.

Alkoholverbot am Praterstern seit 2018

Ludwig verwies auf weitere Sicherheitsinitiativen wie das seit 2018 bestehende Alkoholverbot am Praterstern und das dortige Waffenverbot, das 2019 eingeführt wurde. Ähnliche Maßnahmen wurden in Favoriten umgesetzt, wo am Keplerplatz und am Reumannplatz erhöhte Polizeipräsenz, Videoüberwachung und regelmäßige Kontrollen sowie die Einrichtung einer Waffenverbotszone die öffentliche Sicherheit merklich verbessert hätten, so der Bürgermeister, der erneut ein landesweites Waffenverbot forderte.