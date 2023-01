Ein Mann stach am Samstagabend in der U-Bahn-Station Spittelau mit einem Messer auf insgesamt drei junge Männer im Alter von 16- 19 Jahren ein

Ein Opfer erlitt einen Stich in den Bauchraum, ein weiteres Opfer wurde am Fuß verletzt. Das dritte Opfer erlitt Schnittverletzungen an den Händen. Im Zuge der Sofortfahndung nach dem Täter wurde dieser im Bereich der Haupthalle durch Beamte angehalten und festgenommen.

Bei dem 25- jährigen georgischen Staatsangehörigen wurde ein Messer sichergestellt. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung der Verletzten durch die Berufsrettung Wien wurden zwei Opfer in Krankenhäuser gebracht. Keines der Opfer befindet sich in Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt Wien-Außenstelle Mitte hat unverzüglich mit der Spurenauswertung und weiteren Ermittlungen begonnen. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.