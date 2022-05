Toter vor Tiefgarage: War es ein Unfall mit Straßenbahn?

Neben der Polizei sind jetzt auch Twitter-Aktivisten hinter einem Fahrerflüchtigen her.

Wien. Es geht um einen Vorfall vor fünf Wochen, bei dem ein 35-jähriger Fußgänger um 6.20 Uhr in der Früh in der Spitalgasse 12 bis dato unerklärliche Verletzungen an Hüfte, Becken und Kopf erlitt, denen G. nach mehren Tagen im Spital erlag. Nach durchaus intensiven Ermittlungen kann die Polizei bisher nur davon aus­gehen, dass es wohl ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gewesen sein dürfte, wobei der Auffindungsort beim Aufgang zu einer Tiefgarage nicht in unmittelbarer Nähe zum Tatort liegen muss. Es kann ein Autolenker gewesen sein, aber auch ein Bimfahrer – wer absichtlich weiterfährt, dem drohen bis zu drei Jahre Haft. In der Twitter-Szene hatte der Verstorbene viele Freunde. Einer davon mit 166.000 Followern postet: „Jemand hat G. getötet. Und ich will, dass wir das A… finden.“