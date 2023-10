× Bomben-Drohung: WEGA-Großeinsatz in Wien

Großeinsatz am Mittwochnachmittag in Wien: Die Polizei rückte wegen Bomben-Alarms in den 10. Bezirk aus.

Gegen 17 Uhr herrschte im Margarethe-Hilferding-Hof in Wien-Favoriten Riesen-Aufruhr: Schwer bewaffnete WEGA-Beamte bezogen an der Ecke Dieselgasse/Leebgasse vor dem Gemeindebau Stellung – Gewehr im Anschlag. Mann sprengt sich und Polizisten bei Festnahme in die Luft

35 Schüsse auf Straßenschild gefeuert

Schlägerei bei U-Bahn: Kontrolleur freigestellt © Viyana Manset Haber × Auslöser des Einsatzes war offenbar ein Mann, der damit drohte, eine Bombe zu zünden. Es dürfte sich glücklicherweise um eine leere Drohung gehandelt haben, denn Sprengstoff konnte von den Beamten nicht gefunden werden. © Viyana Manset Haber × Dennoch klickten bei dem Mann die Handschellen, er wurde vorläufig festgenommen. Sein Motiv ist nicht bekannt. Jedenfalls droht dem Mann Ungemach: Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung ermittelt. Neben der Polizei und der Sondereinheit WEGA warn auch die Feuerwehr beim Einsatz vor Ort.