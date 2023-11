Arbeitsunfall bei AKH in 25 Metern Höhe

Der Verletzte musste in einer Wanne nach unten transportiert werden.

Bei einem Arbeitsunfall in Wien-Alsergrund ist ein Bauarbeiter Dienstagfrüh verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände des AKH bei einem Neubau in der Lazarettgasse. Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte gegen 8 Uhr morgens zu dem Unfallort aus.

Mit Wanne geborgen

Der Arbeiter hatte sich in etwa 25 Metern Höhe so verletzt, dass er in einer Rettungswanne geborgen werden musste. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr bargen den Mann unter Mithilfe der Berufsrettung. Der Verletzte wurde in die Wanne gebettet und mit dem auf der Baustelle vorhandenen Drehturmkran auf Straßenniveau bugsiert.

Die Unfallursache war zunächst unklar, deshalb waren sechs Feuerwehrfahrzeuge und zwei weitere AKH-Betriebsfeuerwehrautos mit insgesamt 30 Einsatzkräften ausgerückt.