FPÖ fordert Rücktritt von SP-Mandatar Florianschütz.

Die Wiener FPÖ fordert den Rücktritt des SPÖ-Mandatars Peter Florianschütz. Dieser hat am Mittwoch im Gemeinderat in einer Debatte um die Aufnahme von Personen aus Afghanistan befunden, es gebe einen Wettbewerb von zwei Parteien, wer "das größere Arschloch" sei.

Er habe sich am klassischen Theaterstück "Götz von Berlichingen" angehalten, begründete er die Wortwahl. Grün-Mandatarin Jennifer Kickert, die zu jenem Zeitpunkt mit der Vorsitzführung betraut war, erteilte dem SP-Politiker einen Ordnungsruf.

Die FPÖ zeigte sich in einer Aussendung erbost. Dass Abgeordnete der Freiheitlichen und der ÖVP so bezeichnet würden, stelle einen Tiefpunkt in der Geschichte des Wiener Gemeinderats dar. Florianschütz müsse sofort zurücktreten, befand FP-Klubchef Maximilian Krauss.