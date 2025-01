Aufbau des Mega-Eistraums ist im Endspurt

So groß wie noch nie startet demnächst der Wiener Eistraum mit einigen Neuerungen.

Am Donnerstag, 23. Jänner, startet der Wiener Eistraum in seine 30. Saison und wird heuer so bombastisch wie noch nie zuvor.

Der Aufbau ist fast fertig. © oe24/Fuhrich ×

Bürgermeister präsentiert alle Neuerungen

Der Aufbau ist bereits im Endspurt. Die Winterveranstaltung vor dem Rathaus zählt mittlerweile zu den größten Eislaufplätzen des Kontinents und bekommt heuer ein völlig neues Erscheinungsbild. Morgen vormittag, 21.Jänner, präsentiert Bgm. Michael Ludwig (SPÖ) alle Neuerungen.

Neuer Zugang mit Tor. © oe24/Fuhrich ×

Bis zu 300 Personen waren beim Aufbau gleichzeitig im Einsatz um das Wunderland mit erstmals mehr als 10.000 Quadratmetern reiner Eisfläche zu errichten. Der Zugang wird ebenso neu sein, wie eine große zentrale Treppe, über die die Gastronomie auch für nicht-Eisläufer erreichbar ist.