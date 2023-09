Auto rollt in Wiener Werkstatt von Hebebühne - Mechaniker (31) tot

Am Montagnachmittag kam es in einer Werkstätte in Wien-Landstraße zu einem tödlichen Unfall.

Wien. Ein Fahrzeug wurde gerade auf die Hebebühne gebracht, als der 31-jährige Automechaniker bemerkte, dass sich das Kfz in Bewegung setzte. Er versuchte das Fahrzeug noch zu stoppen, was ihm allerdings nicht gelang. Der Mann wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt, wie aus einer Polizeiaussendung hervorgeht. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos. Mehrere Teams der Berufsrettung Wien rasten zum Einsatzort, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Eine gerichtliche Obduktion wurde angefordert und das Arbeitsinspektorat Wien informiert.