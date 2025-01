× Bäume fallen für Park von André Heller

Die Stadt bereitet den Bau eines neuen Touristenmagnets vor. Anwohner in exklusiven Immoibilien freut das weniger. Von Bettina Mader

Am Mühlschüttel an der Oberen Alten Donau ließ die Stadt die Pachtverträge für Einzelgrundstücke an Privater auslaufen und legte sie zusammen, um diesen Bereich für die Allgemeinheit attraktiver zu gestalten. Im September vorigen Jahres schließlich kündigte man eine neue Attraktion an.

André Heller ist Mastermind für die Gestaltung

Ein besonderer Park am Mühlschüttel soll bis September 2025 auf 28.000 Quadratmetern entstehen. André Heller soll dort erstmals in seiner Heimatstadt eine Natur- und Kunstoase in seinem unverwechselbaren Stil verwirklichen.

Ankündigung des Parks vorigen September: NEOS Wien Stadtplanungssprecherin Selma Arapovic, Bezirksvorsteher von Floridsdorf Georg Papai, Bürgermeister Michael Ludwig, André Heller, Stadträtin Ulli Sima, Robert Zadrazil, Country Manager Österreich UniCredit und Ivan Vlaho, CEO der UniCredit Bank Austria

Der neue Landschaftspark wird sich in unterschiedliche, künstlerisch untermalte Zonen aufteilen. Faszinierende Skulpturen, sich bewegende Klang- und Windspiele sowie ungewöhnlich designte Sitzmöglichkeiten werden die Besucher*innen zum entspannten Verweilen in der zauberhaften, grünen Umgebung einladen. Die Stadt Wien dazu: Die künstlerischen und botanischen Verwirklichungen stammen von verschiedenen namhaften Kreativen aus dem In- und Ausland, dieser Teil der Projektleitung obliegt André Heller".

Kürzlich haben die Rodungsarbeiten für den neuen Heller-Park begonnen.

Anrainer schickten Bilder und Videos von den Baumfällungen an OE24. Sie sind nun in großer Sorge, denn angrenzend an das nun beackerte Grundstück haben sie sich Eigentumswohnungen gekauft, deren stolze Preise natürlich auch durch die Aussicht ins Grüne und auf das angrenzende Gewässer legitimiert wurden. Nun fallen die Bäume und was als Aussicht bei den kreativen Heller-Skulpturen bleiben wird, ist fraglich.

Infrastruktur wird auch Toiletten bringen

Am meisten Sorge bereitet allerdings die Infrastruktur. Denn bei einem dermaßen prominenten Gestalter, sind natürlich viele Besucher zu erwarten.

Die werden sich künftig nicht nur in dem bisher ruhigen Grünbereich tummeln, sondern sie werden auch kleine Bedürfnisse haben. Das heißt, den Anrainern, die viel Geld für ihre Immobilien in die Hand genommen haben, weil sie eine grüne Aussicht geniessen wollten, könnte demnächst auch eine Toilette-Anlage direkt vor die Balkone gestellt werden. Das könnte nicht nur aufgrund des Anblickes den Wert ihrer Wohnungen beträchtlich schmälern, sondern auch wegen der Geruchsbelästigung.