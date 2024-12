Ball mit 100.000 Blüten für Walzerkönig

Am 17. Jänner 2025 bildet der Blumenball unter dem Motto „Der Walzerkönig“ einen blumigen Auftakt für das Johann-Strauss-Jahr. Und das wird sowohl ein traditionelles wie auch modernes Ballvergnügen.

Die Wiener Stadtgärten verwandeln für ihren Ball am Freitag, den 17. Jänner 2025, das Wiener Rathaus in ein prachtvolles Blütenmeer. Passend zum 200. Geburtstag von Johann Strauss Sohn steht der 101. Blumenball unter dem Motto „ Der Walzerkönig “ und setzt zum Beginn des Jubiläumsjahres einen blumigen Höhepunkt.

Prächtige Kulisse

„Dass der traditionelle Blumenball als schönster der Wiener Ballwelt gilt, verdanken wir den kreativen Köpfen und geschickten Händen der Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner. Jahr für Jahr verzaubern sie das Rathaus in ein farbenfrohes Blütenmeer und übertreffen sich dabei immer wieder selbst. Auch dieses Jahr dürfen sich die Gäste auf eine prächtige Kulisse freuen für eine einzigartige Ballnacht im Blütenglanz“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Blütenmeer

100.000 Blüten werden die Ball-Räumlichkeiten beim 101. Blumenball erstrahlen lassen: Ob Orchideen ( Orchidaceae ), Anthurien ( Anthurium ), Rosen ( Rosa ), Lilien ( Lilium ) oder Nelken ( Dianthus ), zarte Pastelltöne wie Cremeweiß, Hellgrün, Rosa, Violett und Gelb lassen eine malerische Atmosphäre im Wiener Rathaus entstehen.

Zwtl.: Musikalische Highlights

Der 101. Blumenball wird im Festsaal mit nachstehenden Werken musikalisch eröffnet:

- Eröffnung durch die Tanzschule Rueff

- „ Fächerpolonaise “ - Polonaise op. 525 von Carl Michael Ziehrer

- „ Tritsch-Tratsch Polka “ - Polka op. 214 von Johann Strauss Sohn

- „ Frühlingsstimmen Walzer “ - Walzer op. 410 von Johann Strauss Sohn

Im Festsaal kann anschließend zu den Klängen des Streichorchesters unter der Leitung von Wolfgang Steubl und seiner Bigband getanzt werden. Moderne Rhythmen gibt es in der Volkshalle mit Wanna Dance? . Eine „ Salsa-Lounge “ im Stadtsenatssitzungssaal lädt zum Salsa tanzen unter professioneller Anleitung der Tanzschule Chris ein und im Wappensaal unterhält die Edelbitter Liveband. Bis in die frühen Morgenstunden können die Ballgäste mit DJ Mike in der zur Disco umfunktionierten Friedrich-Schmidt-Halle das Tanzbein schwingen.

2 Quadrillen

Um Mitternacht findet die äußerst beliebte „ Fledermaus-Quadrille “ unter der Leitung der Tanzschule Rueff statt. Ein besonderes Highlight für Tanzbegeisterte: Um 2 Uhr morgens wird die „ Fledermaus -Quadrille “ da capo wiederholt. Beide Quadrillen finden im Festsaal statt.