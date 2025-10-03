Ein ganzes Wochenende lang droht Wien ein Verkehrsinfarkt. Von Freitagabend bis Montagfrüh kommt es auf der Südosttangente zu Spurensperren sowie einer Sperre der Auf- und Abfahrt Handelskai.

Im Zuge der Generalerneuerung der Prater Hochstraße finden an diesem Wochenende Sanierungsarbeiten auf der Südosttangente (A23) zwischen dem Knoten Prater und der Anschlussstelle Handelskai statt. Konkret wird ab Freitag, 3.Oktober, 22:00 Uhr, bis Montag, 6.Oktober, 5:00 Uhr früh, die Auffahrt vom Handelskai kommend auf die A23 Richtung Norden gesperrt, ebenso die Abfahrt auf den Handelskai. Weiters muss die Bypassrampe am Knoten Prater Richtung Norden gesperrt werden, die Abfahrt Richtung Zentrum ist weiterhin ungehindert befahrbar.

Ebenfalls gesperrt werden im selben Zeitraum einzelne Fahrspuren auf der A23 im Bereich der Anschlussstelle Handelskai und dem Knoten Prater Mindestens eine Fahrspur bleibt aber immer für den Verkehr geöffnet. Dies betrifft an diesem Wochenende ausschließlich die Fahrtrichtung Kaisermühlen. Laut ÖAMTC herrscht akute Staugefahr