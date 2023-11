Bauernmarkt Berresgasse

Am kommenden Samstag findet zum dritten Mal der Bauernmarkt in der Beeresgasse Ecke Quadenstraße in Wien Donaustadt von 9-14 Uhr statt.

Der Markt Berresgasse startete am 28.10. mit guter Stimmung und positivem Feedback von den Marktbesuchern. Der Winzerhof Lang bietet nicht nur Rot- und leckeren Weißwein an, sondern hat auch Marmelade, Chutneys und Liköre im Angebot. Der Käsemann verkauft auch Würste und Speck. Auch ELADIAs Kreativwerkstatt mit netten Geschenkboxen und liebevoll gestalteten Glückwunschkarten, bzw. kosmetischen Artikeln und Obstsäften sowie wunderschönen handgemachten Seifen können auf dem Markt erworben werden. Köstliche Schmankerl, Kaffee, Gebäck, Obst und Gemüse runden das Angebot ab. Bis zum 2. Dezember ist der Bauernmarkt samstags von 9-14 Uhr geöffnet. Zum nächsten Termin wird es für Bierliebhaber auch wieder Enkidus Bier geben.

