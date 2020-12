Der 44-Jährige zerschnitt auch zwei Lichterketten.

Nachdem ein 44-Jähriger in Wien 1,8 Promille "getankt" hatte, zerkratzte der Betrunkene in der Nacht auf Samstag in der Leopoldstadt 14 Autos mit einer Schere und zerschnitt zwei Lichterketten. Ein "sichtlich aufgebrachter" Taxilenker informierte die Beamten der Inspektion Ausstellungsstraße über den Vorfall, wie die Polizei berichtete. Nach kurzer Fahndung stellten die Gesetzeshüter den österreichischen Staatsbürger auf frischer Tat.