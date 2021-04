Betrunkener Ex-Partner schoss Frau in den Kopf - tot

Der Täter, der 42-jährige Ex-Freund der Getöteten, war so betrunken, dass er nach Mord im Rausch kollabierte.

Wien. Zum Großeinsatz wurden Donnerstagabend um 20 Uhr Polizei und Rettung gerufen: Schauplatz war ein großer Gemeindebau in der Winarskygasse in Wien-Brigittenau, in der sich ein schreckliches Beziehungsdrama abgespielt hatte. Auf Stiege 18 der großen Wohnhausanlage hatte ein Österreicher seine Ex-Lebensgefährtin (auch sie ist vermutlich Einheimische) mit einer ­Pistole in den Kopf und in den Fuß geschossen.

Schütze begann vor Rettung zu röcheln

Nach den Schüssen, die die Nachbarn aufschreckten und die sofort den Notruf wählten, taumelte der Schütze in den Hof, aber nicht wie anfangs angenommen, weil er sich ebenfalls eine Kugel verpasst hatte, sondern weil er vom Alkohol von oben bis unten zugedröhnt war. Stockbetrunken wankte er auf die eintreffenden Polizisten zu. Als er die Rettung sah, fing er plötzlich laut zu röcheln an und kippte auf den Boden. Der Verdächtige wurde wie sein Opfer ebenfalls in Spital gebracht.



Die 35-Jährige – die eine 13 Jahre alte Tochter und ein eineinhalbjähriges Baby haben soll – schwebte die ganze Zeit über in akuter Lebensgefahr. Gegen 22 Uhr wurde es dann traurige Gewissheit: Die Frau war ihren Verletzungen erlegen. (kor, say)