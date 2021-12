›Bierwirt‹: Krimi um Mordprozess

Mit einem Kopfschuss soll der Bierwirt seine Ex getötet haben. Noch vor Weihnachten fällt sein Urteil. Im Interview mit oe24.TV sprachen die Eltern über den Mord und den Prozess.

Wien. Es sind nur zwei Prozesstage anberaumt – nicht viel für die Aufarbeitung des grausamsten Verbrechens des Jahres. Doch am Ende wird über Albert L. (43) geurteilt werden, jenen mutmaßlichen Mörder, der als „Bierwirt“ unrühmliche Bekanntheit erlangt hatte und am 29. April seine langjährige Lebensgefährtin mit einem Kopfschuss hingerichtet haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat neben der Verurteilung die Einweisung des Angeklagten in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.



Vor allem die Eltern der getöteten Krankenschwester Marija M. (35) werden die Verhandlung ab Montag vor dem Straflandesgericht mit hohen Erwartungen verfolgen: „Wir hoffen, dass er lebenslang bekommt“, sagten sie in einem Interview mit oe24.TV. Vertreten werden sie von Star-Anwältin Astrid Wagner.



